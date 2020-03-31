مصلحة الليطاني: سلمنا مستشفى مشغرة عيادة خارجية وغرفة لعزل المصابين بالفيروس

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، عن "تسلم مستشفى مشغرة الحكومي العيادة الخارجية وغرفة العزل لمرضى ​كورونا​ التي قدمتها المصلحة كهبة عينية للمستشفى المعتمد كمركز لعلاج مرضى كورونا، في حضور النائب الحاج محمد نصر الله وامام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة ورئيس مجلس ادارة مشغرة الحكومي الدكتور عباس رضا وقائمقام ​البقاع الغربي​ وسيم نسبيه ورئيس ​اتحاد بلديات البحيرة​ المهندس يحي ضاهر وفعاليات اجتماعية وحزبية".

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