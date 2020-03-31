السلطات الإيطالية: تسجيل 381 حالة وفاة جديدة في منطقة لومبارديا

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في منطقة لومبارديا إلى 43208 حالة.

ولفتت السلطات إلى أن أعداد الوفيات بلغت 7199 شخصاً، بعد تسجيل 381 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جهته، أشار وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا بعد اجتماعه مع اللجنة العلمية في وقت سابق، إلى أن "تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل أي حتى 12 نيسان"، لافتاً إلى أن "الحكومة ستتحرك في هذا الاتجاه".