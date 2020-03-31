أصدر مستشفى بيروت الحكومي تقريره اليومي حول آخر المستجدات فيروس الكورونا Covid-19، مشيراً إلى أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريًا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت الى 64 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى".
وأكد التقرير أن إصابتين بفيروس الكورونا تماثلت للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، موضحاً أن "مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية بلغت 37 حالة شفاء".
وأعلن أن "جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت: مجموع الحالات التي شفيت تماماً من كورونا منذ البداية وحتى الساعة بلغ 37 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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