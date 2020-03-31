أكد رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في حديث لـ"مستقبل ويب" أنه متمسك بموقفه إزاء التعيينات المنوي إقرارها الخميس المقبل، مضيفا :"مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة ."
ولفت فرنجية الى انه "لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ولا نزايد على أحد ."
ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار "الوطني الحر " النائب جبران باسيل، اشار فرنجية الى انه "لا طلب ولا أنا بشوفو".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية لـ"مستقبل ويب": نريد إسمين في التعيينات أو نخرج من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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