فرنجية لـ"مستقبل ويب": نريد إسمين في التعيينات أو نخرج من الحكومة

أكد رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في حديث لـ"مستقبل ويب" أنه متمسك بموقفه إزاء ‏​التعيينات​ المنوي إقرارها الخميس المقبل، مضيفا :"مطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشّحنا أسماء تتمتع ‏بالكفاءة، أما اذا لم يتم اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة‎ ."‎

ولفت فرنجية الى انه "لو أن الحكومة تعتمد آلية معينة للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات بدليل إلغاء الآلية وفي هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ ."‎

ورداً على سؤال عن صحة ما تردد عن رفضه عقد لقاء مع رئيس التيار "الوطني الحر " النائب ‏جبران باسيل، اشار فرنجية الى انه "لا طلب ولا أنا بشوفو‎".