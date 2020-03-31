غرفة إدارة الكوارث: 17 حالة جديدة و35 حالة تعافت و8 حالات حرحة و12 حالة وفاة

أشار التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في ​​وزارة الصحة​​ اللبنانية عن تسجيل 17 إصابات جديدة بفيروس كورونا​ حيث بلغ مجموع الإصابات منذ 21 شباط الماضي 463 إصابات ووصل عدد الوفيات إلى 12، أما الحالات المتعافية فقد بلغت 35 حالة، وعدد الحالات الحرجة فقد بلغ 8 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في التقرير اليومي عن "Covid-19"، انه "حتى تاريخ 31 اذار 2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم امس. كما سجلت حالة وفاة في ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة".

وشددت الوزارة على "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام ب​الحجر المنزلي​ التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".