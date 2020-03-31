"روسيا اليوم": مطار أورلي بباريس يغلق أبوابه كلياًَ للمرة الأولى منذ 1961

أشارت قناة "​روسيا اليوم​"، إلى أن "​مطار أورلي​ الدولي في ​باريس​، أغلق أبوابه كليا للمرة الأولى منذ افتتاحه عام 1961".

ويأتي ذلك، في وقت حذر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ من أن "قادم الأيام في ​فرنسا​ لن يشبه ماضيها"، مشددا على ضرورة "بناء سيادة وطنية وأوروبية"، في خضم أزمة ​فيروس كورونا​ التي تعصف ببلاده والعالم.

وكنت السلطات الفرنسية أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 45209، في حين بلغ عدد الوفيات 3032 حالة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 7991 شخصاً.