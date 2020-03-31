رئيس مجموعة اليورو حذر من تفكك منطقة اليورو

حذر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء المال الاوروبيين من خطر تفكك منطقة اليورو نتيجة وباء كورونا.
وفي رسالة لوزراء المال، لفت سنتينو الى انه "لا شك في اننا سنخرج جميعا من الازمة مثقلين بديون أكبر بكثير، لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب الا يصبح مصدر تفكك".
واكد سنتينو في رسالته ان الرد المشترك يجب ان يحدد "قبل عيد الفصح" في 12 نيسان.
ووجهت الرسالة الى وزراء 19 بلدا في مجموعة يوروغروب، اضافة الى دول الاتحاد الاوروبي غير الاعضاء في المجموعة.
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