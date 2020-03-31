السيسي: ما تم تحقيقه في إطار مكافحة كورونا جيد ويدعو للإطمئنان

أشار الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى أنه "يجد أن ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، جيد ويدعو للاطمئنان".

وفي رسالة وجهها لشعبه في إطار متابعته كافة الجهود والإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، شدد السيسي على أن "هذا وإن دل فهو تدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين".

كما طالب "الجميع بالاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".

من جهتها، أشارت السلطات المصرية في وقت سابق، إلى أن عدد إجمالي الحالات المصابة بكورونا، تجاوز 650 إصابة، فيما بلغ عدد الوفبات 41 حالة، وعدد الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 150.