اتفاق وزراء مالية مجموعة الـ 20 على خريطة طريق لمواجهة كورونا

أفادت قناة "العربية" بأن "وزراء مالية مجموعة الـ 20 اتفقوا على خريطة طريق لمواجهة ​فيروس كورونا​".

وقد نافش وزراء المالية دور ​صندوق النقد​ و​البنك الدولي​ لمواجهة آثار كورونا، ورحبوا باستعداد حكام البنوك المركزية لضخ 160 مليار دولار.

وقبل أسبوع أكد قادة دول مجموعة دول العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجبهة موحدة، متعهدين بضخ 5 تريليونات دولار في ​الاقتصاد العالمي​.

واتفق القادة على العمل على تأمين الأموال اللازمة للأبحاث لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وتقديم دعم قوي للدول النامية للحد من انتشاره.