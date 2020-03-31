"رويترز": أرامكو تعتزم زيادة انتاج الخام السعودي إلى 12 مليون برميل يومياً

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر في قطاع ​النفط​ السعودي، تأكيده أن "شركة "​أرامكو​" تبلغ شركات خدمات النفط، بالاستعداد لدعم زيادة إنتاج الخام السعودي إلى 12 مليون برميل يومياً اعتبار من 1 نيسان المقبل".

وكانت ​وزارة الطاقة​ ​السعودية​ أكدت في وقت سابق، أنها تخطط لزيادة صادرات المملكة من الخام في أيار المقبل بواقع 600 ألف برميل يوميا إلى 10.6 مليون برميل في اليوم، وذلك عقب فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

كما قررت ​الرياض​ زيادة إنتاج البلاد من الخام ابتداء من نيسان 2020، وعرضت على العملاء حسماً على الأسعار ما ساهم في هبوط أسعار النفط في الأسواق.