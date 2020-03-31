رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته أحد القادة المصابين بكورونا

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "رئيس أركان الجيش ال​إسرائيل​ي ​أفيف كوخافي​ دخل الحجر الصحي بعدما تم التأكد من أن أحد قادة الجيش مصاب ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة من الاحتياط الذين شاركوا في الجلسة مريض بالكورونا".

من جهتها، اعلنت السلطات الصحية في إسرائيل أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا بلغ 4831، منها 136 إصابة جديدة، مقابل 18 وفاة من بينها حالتان في الساعات الأخيرة.