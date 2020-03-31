السلطات البريطانية: تسجيل 367 وفاة جديدة جراء كورونا في البلاد

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، نسجيل 367 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1651 شخص.

وفي السياق، أعلنت صحيفة "ديلي تليغراف"، أن السلطات اكتشفت أن المكونات الرئيسية لمعدات طبية أرسلت إلى البلاد لفحص المصابين بفيروس كورونا، ملوثة بفيروس "كوفيد 19".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في وقت سابق، أن لندن طلبت 3.5 مليون جهاز اختبار للأجسام المضادة، من شركات عدة، للمساعدة في محاربة هذا الوباء.