الصحة الإماراتية: 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الإمارات​ية تسجيل 53 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 664 حالة.

ولفتت الوزارة، في بيان إلى أنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6 أشخاص".

بالتوازي، فرضت السلطات في دبي أول ​حظر تجول​ كامل في دولة الإمارات، على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن الإمارات مددت حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من نيسان، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر أمس الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءاً من اليوم الثلاثاء.