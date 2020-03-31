مادورو: الصين أرسلت لنا مليون اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا

أشار رئيس ​فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​، إلى أن "بلاده تملك مليون اختبار سريع للكشف عن ​فيروس كورونا​، الذي أصاب 135 شخص وتسبب في ثلاث حالات وفاة".

ولفت مادورو إلى أن "هذه الاختبارات جاءت من ​الصين​ في الساعات الأخيرة بفضل التعاون بين البلدين"، موضحاً أن "الصين ارسلت أيضاً أجهزة تنفس وأجهزة تصوير مقطعي، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين".

من جهتها، أكدت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، أن "أطباء متخصصين من الصين وصلوا إلى فنزويلا أمس الاثنين، ويتم اليوم عقد مؤتمرات لتغذيتنا بخبراتهم المعرفية وتطبيقها في البلاد"، مشددةً على أن "هناك 8 متخصصين في المجال الوبائي، الذين كانوا في الصين يقاتلون ضد فيروس كورونا، سيشرحون في فنزويلا كيفية التعامل مع الفيروس، ومن بينهم مدير مستشفى مقاطعة هانغ زو في الصين، والمتخصص في طب الجهاز التنفسي".