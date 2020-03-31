بيسكوف: بوتين يخضع باستمرار لفحوصات طبية خاصة بكورونا وحالته الصحية جيدة

شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "حالته الصحية جيدة".
من جهته، أعلن الرئيس الروسي في وقت سابق، أن "الوضع مع فيروس كورونا في العالم يتطور بشكل حاد، والاقتصاد العالمي بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي"، لافتاً إلى أنه "يرى مدى حدة تطور الوضع مع الفيروس، فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان، ولقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".
وأوضح بوتين أن "هناك استحالة بمنع الفيروس من التغلغل بالكامل في البلاد بالرغم من كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة سعيا لحفظ أرواح المواطنين"، منوّهاً بان "جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها في الأسبوع المقبل، بما فيها المواصلات، وهيئات السلطة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصيدليات، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية".
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