السلطات الروسية تسجل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​، تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، لترتفع بذلك حصيلة المصابين في البلاد إلى 2337 شخصاً.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن "معظم الإصابات تم تسجيلها في موسكو وتبلغ 387 حالة، في حين سجلت ​بطرسبورغ​ 48 حالة، كما رصدت حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

كما أكد المركز أن الوفيات الـ8 الجديدة، التي تسجل 5 منها في موسكو، رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 حالة. وأوضح أن "55 مريضا تاثلوا للشفاء، منهم 42 في موسكو، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 121 شخصا.