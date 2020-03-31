كورونا يقارب بين موسكو وواشنطن

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نصر المجالي: قاربت جائحة (كورونا) مواقف موسكو وواشنطن على نحو غير مسبوق، يبدو أنه تجاوز خلافاتهما العالقة، وأعلن الكرملين أنه بناء على اتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء كورونا.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أن ترمب وبوتين تطرقا إلى مساعدة طبية روسية للولايات المتحدة خلال اتصال هاتفي بينهما أمس الاثنين، حيث "أشارا إلى أهمية التعاون الدولي" في مجال التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف بيسكوف: "بناء على اتفاقات بين الرئيسين، يستمر بحث الجوانب العملية لهذا الموضوع على مستوى المختصين".

وكان الرئيس الأميركي ذكر أمس الإثنين أن روسيا أرسلت طائرة محملة بمواد طبية للولايات الأميركية للمساعدة في ردع تفشي وباء كورونا في البلاد.

ووصف بيسكوف المحادثة التي بادر إليها الرئيس الأميركي، بأنها كانت "غنية ومطولة وبناءة جدا"، وشهدت "تبادلا مفصلا للمعلومات الخاصة بالتدابير التي يتخذها بلدانا في إطار مكافحة فيروس كورونا".

صعوبات خطيرة

وشدد بيسكوف على أن أيا من بلدان العالم لم يكن مستعدا، بل ولم يكن بوسعه أن يكون مستعدا لاندلاع عدوى مثل وباء فيروس كورونا الحالي. وأضاف أنه ليس بمقدور أي نظام رعاية صحية في العالم أن يمر عبر هذه الفترة العصيبة دون أن يواجه صعوبات في غاية الخطورة.

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وكان الرئيسان بوتين وترمب بحثا في مكالمة هاتفية، يوم الاثنين، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا. وأعلن الكرملين، أن الرئيسين أعربا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الأميركي، "عن قلق عميق لنطاق انتشار فيروس كورونا في العالم"، مضيفا أنهما "تبادلا الاطلاع على الإجراءات المتخذة في البلدين لمكافحة هذا الخطر".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين "بحثا إمكانية تعاون أوثق بين البلدين في هذا الاتجاه".

أزمة عالمية

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة غير مسبوقة ناجمة عن تفشي عدوى كورونا والذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى كورونا، يوم 11 مارس، وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 746 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 170 دولة، بما في ذلك 35346 وفاة و157078 حالة شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة حاليا الدولة الأولى في العالم من حيث الإصابات بالفيروس حيث سجلت فيها 145131 حالة بينها 2608 وفيات، بينما رصدت في روسيا 1836 إصابة و9 وفيات.

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