هاري يرد على ترامب.. لا نحتاج إلى المساعدة

دبي - بواسطة محمد فارس قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في بيان أمس، إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الإدارة الأمريكية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية، وذلك ردا على تغريدة للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة لن تدفع كلفة توفير الحماية الأمنية لهما. كان الزوجان قد أعلنا في يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجلوس. وكتب ترامب على «تويتر»: «الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة لكن، الولايات المتحدة لن تدفع كلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!». الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان يودعان حياة الملوك فييديو مقدم من Reuters انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هاري وزوجته من استخدام كلمة "ملكي" تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هاري وزوجته ميجان منع استخدامهما كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة في كندا. Reuters

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مطاعم شنغهاي خاوية في عيد الحب تكبد بيل هو، صاحب أحد المطاعم في مدينة شنغهاي الصينية، خسائر مادية جسيمة مع قرب حلول عيد الحب غدا الجمعة بسبب عزوف الناس عن الخروج بسبب تفشي فيروس كورونا. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان يودعان حياة الملوك Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وقالت متحدثة باسم الزوجين في بيان صدر في وقت لاحق «دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما أي خطط لمطالبة الإدارة الأمريكية بموارد أمنية. تم إجراء ترتيبات أمنية بتمويل خاص». كواليس الظهور الأخير للأمير هاري وزوجته وتعامل كيت ميدلتون مع الموقف

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