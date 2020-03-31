شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد وتوفير مقاعد انتظار وكمامات بجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اليوم فرق عمل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب حملة شاملة لتعقيم وتطهير جميع مكاتب البريد بدائرة الجيزة استعداد لبدء صرف المعاشات غدا .

كما قامت الحملة بتطهير المناطق المحيطة بمكاتب البريد وإعداد أماكن ومقاعد انتظار خارج المكاتب وعلى مسافات متباعدة منعا لأى تكدس أو تزاحم داخل المكاتب بهدف التسهيل على كبار السن وأصحاب المعاشات والتخفيف عنهم ومكافحة انتشار فيروس كورونا .

قامت فرق العمل بتطهير مكاتب البريد بكل من سوق الأحد بشارع المحطة ومكتب بريد محطة قطار الجيزة ومكتب بريد مساكن أبو هريرة ومكتب بريد المنيب بشارع المدبح. كما قامت فرق العمل بتطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها وإعداد أماكن الانتظار لأصحاب المعاشات. كما سيتواجد أفراد من مكاتب خدمة المواطنين بكل مكتب لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم والإسهام فى تنظيم العمل والحليولة دون أى تزاحم أو تكدس والتنبيه على المواطنين بالمواعيد التى حددتها وزارة التضامن لصرف المعاشات لمنع أى تكدس.

ومن المقرر أن تقوم فرق عمل مكاتب النائب محمد أبو العينين أيضا بتوزيع الكمامات على المترددين على مكاتب البريد وتوفير مطهرات لتعقيم الأيدى فبل الدخول وبعد الخروج من المكاتب.

تأتى هذه الاجراءات فى إطار الخطة الاحترازية والجهود المكثفة التى تبذلها مكاتب النائب محمد أبو العينين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بدائرة الجيزة والتى بدأت بحملة مكثفة للتوعية ودعوة المواطنين للمكوث فى المنزل ثم حملات متعددة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين من منزل لمنزل بالعديد من مناطق الجيزة وتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وأماكن التجمعات بالإضافة إلى حملة للنظافة ورفع القمامة وتطهير مكانها وتطهير صناديق التجميع بهدف منع انتشار فيروس كورونا.



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (15)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (16)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (17)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (18)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (19)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (20)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (21)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (22)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (23)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (24)

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أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (1)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (2)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (3)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (4)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (5)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (6)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (7)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (8)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (9)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (10)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (11)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (12)



أبو العينين ينظم حملة لتعقيم مكاتب البريد (13)