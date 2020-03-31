شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف الخطوط القطرية: الناقل الرسمي لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن هناك غضب شعبى كبير في الدوحة مما يقوم به تميم بن حمد ونظامه، وتعرض شعبه إلى تفشى فيروس كورونا بشكل كبير، وذلك بعد استمرار فتح مطاراته ، ورغم أن المطارات في معظم الدول خالية، إلا أن مطارات قطر لا تزال فاتحة أبوابها ، وهو ما يعرض أبناء شعبه لأزمات عديدة لتفشى الفيروس القاتل.

وأضاف التقرير، أن هذا الجهل في التعامل من الحكومة القطرية، تسبب في العديد من الازمات، والتى على رأسها تشغيل المطارات ، وهو ما أثار العديد من التساؤلات من أبناء الشعب القطري، بعد تفشى المرض بشكل كبير في العديد من مناطق الدوحة, الأمر الذى اعتبره البعض أن الخطوط القطرية أصبح مصدر لتفشى الوباء.

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وتابع التقرير أن استمرار طيران الدوحة في العمل يثير الكثير من التساؤلات حول ما يقوم به أمير قطر، ويعرض أبناء شعبه للفيروس القاتل، رغم أن جميع المطارات والطيران في الكثير من الدوحة لم يعمل حتى الان حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تفشى الفيروس.