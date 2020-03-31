شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تبحث تنفيذ التكليفات الرئاسية لتصنيع المعدات الطبية محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن ان اللجنة تتواصل مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكشاف إمكانية التصنيع المحلى للمستلزمات والأجهزة الطبية التى تواجه نقصاً حاداً على المستوى العالمى وذلك وفق المعايير الدولية، فضلاً عن العمل على استكمال أى نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية فى مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية فى مصر .

وقال " عامر " فى تصريحات ادلى بها للمحررين البرلمانين ان لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تقوم بإعداد دراسة عاجلة من خلال التشاور بين جميع الاعضاء باللجنة عن هذا الملف المهم لتقدمها الحكومة التى يجب على الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدخول مصر فى عالم هذه الصناعات المهمة والاستراتيجية مشيدا باهتمام مؤسسة الرئاسة بهذا الملف الحيوى فى ظل ما كشفت عنه ازمة المواجهة العالمية مع فيروس كورونا المستجد.

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وقال المهندس محمد فرج عامر ان مصر تمتلك امكانيات كبيرة تؤهلها للدخول فى هذه الصناعات ليس لتوفيرها للمنشآت والمستشفيات الحكومية والخاصة داخل مصر ولكن لتصديرها للخارج خاصة للأسواق العربية والافريقية.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والصحة والسكان وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لبحث هذا الملف .