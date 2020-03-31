شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يحجب 4 حسابات على فيس بوك وانستجرام روجت لأخبار كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، وناقشت اللجنة شكوى مقدمة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضد موقع اخبارى نسب اليها تصريحات لم تصدر عنها كما شكك فى أداء المستشفيات الحكومية.

وقررت لجنة الشكاوى خلال اجتماعها حجب 4 صفحات شخصية على فيس بوك و انستجرام روجت لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا و نشر فيديوهات تحرض على مخالفة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة.

كما أوصت اللجنة بتوجيه انذار الى إحدى القنوات الخاصة لنشرها خبر كاذب فى شريط الاخبار حول نقص الأدوية.

وكان جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، قال إن المجلس قرر حجب 4 صفحات شخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من بينها حساب لإحدى الصحفيات تعمل بأحد المواقع الاخبارية، و ذلك لقيام أصحاب هذه الصفحات بترويج شائعات وأكاذيب حول فيروس كورونا.

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وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أن لجنة الشكاوى سوف تناقش فى اجتماعها المقرر عقده الثلاثاء موقف 12 صفحة شخصية على الفيس بوك و اليوتيوب تروج للشائعات و تثير ذعر المواطنين بشكل يمثل سياسة مستمرة لأصحاب هذه الصفحات.

وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس يصدر قرار بالحجب ويقوم بإرسال القرار لجهاز تنظيم الاتصالات لتنفيذه.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد خاطب القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية بالاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة بشأن مواجهة فيرس كورونا.

كما طالب المجلس القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالإلتزام بنشر الانفوجراف والاحصائيات والرسوم البيانية الصادرة عن وزارة الصحة ، حيث أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا يطالب فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية فيما يخص فيروس كورونا.