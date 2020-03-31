شكرا لقرائتكم خبر عن عقب انضمامه للحزب..سوف الحسينى: "مستقبل وطن" أقوى الأحزاب فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن، انضمام الإعلامى يوسف الحسيني لعضوية الحزب، مرحبا بهذه الخطوة، مؤكدا انه سيكون أحد الكوادر الرئيسية، وقيادة أساسية، ضمن كتيبة أعضاء مستقبل وطن.

وأضاف "الحزب"، في بيانه، إن انضمام "الحسيني"، لعضوية الحزب، يأتي لدوره الوطني والفعال، واهتمامه بالقضايا الوطنية، التي يؤمن بها حزب مستقبل وطن، ويضعها على رأس أولوياته، والمتمثلة في توفير احتياجات المواطنين، من خلال المبادرات المجتمعية، للتخفيف عن كاهلهم، تماشيا مع السياسة التي ينتهجها الحزب بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة الوطنية المختلفة.

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ومن جانبه، قال "الحسيني"، عقب انضمامه للحزب: انضممت للحزب، تقديرا لدور حزب مستقبل وطن الواضح والملموس في خدمة الوطن، من خلال تواجده الدائم بين المواطنين، باعتباره أهم وأقوى الأحزاب السياسية الحقيقية في الشارع المصري، والذي يعمل بجد حقيقي لخدمة المواطن المصري البسيط، ودعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

الجدير بالذكر أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وإنطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.