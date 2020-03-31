أصغر ضحايا كورونا.. وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (بي بي سي):
يُعتقد أن فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا هي أصغر ضحية في أوروبا لوباء كورونا.
وأصيبت الفتاة بالحمى لمدة ثلاثة أيام ، ثم تدهورت حالتها. ولم يتم الكشف عن اسمها ولكن يقال أن مدرستها في مدينة جنت البلجيكية على اتصال وثيق مع والديها وعائلات التلاميذ الآخرين.
وفقدت بلجيكا 705 أشخاص بسبب الوباء ولديها ما يقرب من 5000 آخرين في المستشفى.
وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في البرتغال، وتوفيت فتاة عمرها 16 عامًا الأسبوع الماضي في باريس جراء الوباء.
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