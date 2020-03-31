36 جنيها لكيلو العرقسوس.. أسعار مشروبات رمضان هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار مشروبات رمضان استقرت عند نفس مستوياتها في العام الماضي بالأسواق.
وأضاف توفيق، أن سعر كيلو العرقسوس يتراوح بين 34 و36 جنيها، وسعر كيلو التمر الهندي يصل إلى 24 جنيها.
ويصل سعر لفة قمر الدين المصري إلى 16 جنيها، وسعر اللفة السوري بين 20 و40 جنيها، ويصل سعر الدوم إلى 40 جنيها.
وبحسب توفيق بلغ سعر سعر كيلو السوبيا السائب 32 جنيها، ومتوسط سعر السوبيا المعبأ وزن 250 جراما 10 جنيهات.
ويتراوح سعر كيلو الكركديه بين 28 و70 جنيها بحسب الجودة، وسعر كيلو الخروب المجروش بين 20 و24 جنيها، ويصل سعر كيلو الخروب القرن 44 جنيها.
وأضاف توفيق أن الإقبال على شراء مشروبات رمضان لا يزال ضعيفا حتى الآن، متوقعا مزيدا من الإقبال مع اقتراب شهر رمضان.
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