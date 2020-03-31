تعليم الوادي الجديد تجهز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم التابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، اليوم الثلاثاء، تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وأخرى لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية اليوم لمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتى جرى تجهيزها لخدمة صرف المعاشات، حيث اطمأن على تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.

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كما تفقد وكيل تعليم الوادي الجديد، أعمال تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك في إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لمنع التكدس والازدحام

وأكد مرغنى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.