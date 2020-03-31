بالصور.. بدو سانت كاترين يمهدون الطرق الجبلية التي دمرتها السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت عدد من الطرق بمحافظة جنوب سيناء لأضرارا بالغة عقب تعرضها لسيول شديدة خلال الفترة الماضية، ويعد طريق أبو جيفه بمدينة سانت كاترين أحد هذه الطرق الذي طمسته رواسب السيول تمامًا، ما أعاق وصول مزارعين سانت كاترين لمزارعهم.

قال محمد الجبالي أحد أبناء مدينة سانت كاترين، إن طريق أبوجيفه أحد أهم الطرق التي يمكن من خلاله الوصول إلي عدد من الأودية، منها طريق وادي جبال والتلعة والأربعين، وهو عبارة عن طريق جبلي يبلغ طوله أكثر من 600 متر ويبدأ من منطقة الملا ويصل لجميع الأودية الزراعية بالمدينة.

وأوضح محمد جبالي، أن طريق أبوجيفه أصبح غير ممهد بعد تعرضه لسيول جارفه خلال الفترة الماضية، ويصعب السير فيه لكثرة الصخور والحجارة التي طمسته تمامًا، ما أعاق وصول المزارعين إلى مزارعهم، وتقدم جميع المزارعين بطلب لمجلس المدينة للتمهيد الطريق، لكي نستطيع الوصول إلى مزارعنا، والاعتناء بها حتى لا تتعرض للتلف.

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وأضاف المزارع، أن المزارعين اضطروا إلى تمهيد الطريق بأنفسهم عن طريق معدات جرى جميعها بالجهود الذاتية، للوصول للمزارع والاعتناء بها.

وقال الشيخ حميد أبو غلبة، أحد أصحاب المزارع، "نحفر في الصخور احنا وأولادنا من أجل الوصول لمزارعنا"، ونحن في حاجة إلى الدعم، خاصة أننا نعتمد على هذه المزارع في الحصول على الخضروات والفاكهة، ونحقق الاكتفاء الذاتي منها في الأوقات العصيبة التي نتعرض لها.

وأوضح أبوغلبة، أن هذه المزارع يزيد عددها عن 200 مزرعة، تتضمن أشجار اللوز، والمشمش، والتفاح، والخوخ، والسفرجل "فصيله من التفاح"، بالإضافة للخضروات بكافة أنواعها.