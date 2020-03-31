صباح اليوم / تونسي يهاجم مارّة بساطور في ألمانيا ويصيب شخصًا

وكالات- هاجم رجل عددا من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب أحدا منهم.
وقال متحدث بإسم الشرطة إن الرجل (27 عاما) هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء 31 مارس 2020، إمرأة ورجلا، وأصاب الأخير.
وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا.
وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الإتجاهات.
وقال المتحدث بإسم الشرطة إن المصاب يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.
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