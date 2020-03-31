الإمارات تسجل 53 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، رصد 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف أيضا بـ"كوفيد-19"، إلى جانب تسجيل وفاة جديدة من جراء الفيروس نفسه، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت الصحة الإماراتية أنه تم التعرف على الإصابات الجديدة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم

تشخيصها بالفيروس في الإمارات 664 حالة.

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت: شخصا من كل من الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، أميركا وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة أشخاص من بريطانيا وأربعة أشخاص من الإمارات، و31 شخصا من الهند.