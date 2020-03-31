ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إنجلترا إلى 1651 فردًا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا في إنجلترا بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت هيئة الصحة الوطنية فيإنجلترا بتسجيل 367 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة، بنسبة 29%.
وأشارت إلى أن المرضى، الذين تمتسجيل وفياتهم اليوم الماضي، تراوحت أعمارهم بين 19 و98 عاما، وكلهم تقريبا، باستثناء 28 مصابا، عانوا من أمراض أخرى.
من جانيها، أعلنت السلطات الصحية في إسكتلندا عن تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورنا، فيما تحدثت الجهات المعنية في ويلز عن 69 حالة.
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