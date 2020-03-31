رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

افاد موقع روسيا اليوم بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي دخل الحجر الصحي بعدما تم التأكد من أن أحد قادة الجيش مصاب بفيروس كورونا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباطمع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة من الاحتياط الذين شاركوا في الجلسة مريض بالكورونا.
لذلك، ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخلرئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع، وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد.
وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يشعر بصحة جيدة، دون أي عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه قريبا.
وأكد البيان، أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات شاركا في الجلسة أيضا، وسيدخلان إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.
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