أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 50 حالة شفاء منه. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ 1563 حالة. إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ 1563 حالة. وقال المتحدث إنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة ليصبح Advertisements العدد الإجمالي للوفيات في المملكة 10. العدد الإجمالي للوفيات في المملكة 10. ولفت إلى تأكيد شفاء 50 حالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" لتصل حالات التعافي إلى 165. وكشف العالي أن غالبية المصابين في وضع مطمئن ومستقر فيما هناك 31 مصابا في حالة حرجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة و50 حالة شفاء من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.