روسيا تدرس سن عقوبة على مروجي الشائعات بشأن كورونا

يدرس النواب في روسيا، الثلاثاء، مشروع قانون ينص على عقوبات مشددة تصل حتى السجن 5 سنوات، لمن ينشر معلومات كاذبة متعلّقة بفيروس كورونا.
وصوت النواب في قراءتين أولى وثانية، منذ صباح الثلاثاء، على القانون، فيحين سيجري التصويت عليه للمرة الثالثة والأخيرة خلال اليوم.
وبموجب القانون، فإن أي شخص يتبين أنه مذنب بنشر معلومات "خاطئة عمدا" تسببت بموت شخصأو كان لها نتائج خطيرة، يواجه السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليوني روبل (23 ألف يورو).
وينص مشروع القانون ايضا على أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة الآخرين يواجه السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 1.5 مليون روبل (17300 يورو).
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