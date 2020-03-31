روسيا تدرس سن عقوبة على مروجي الشائعات بشأن كورونا

يدرس النواب في روسيا، الثلاثاء، مشروع قانون ينص على عقوبات مشددة تصل حتى السجن 5 سنوات، لمن ينشر معلومات كاذبة متعلّقة بفيروس كورونا.

وصوت النواب في قراءتين أولى وثانية، منذ صباح الثلاثاء، على القانون، في

حين سيجري التصويت عليه للمرة الثالثة والأخيرة خلال اليوم.

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وبموجب القانون، فإن أي شخص يتبين أنه مذنب بنشر معلومات "خاطئة عمدا" تسببت بموت شخص

أو كان لها نتائج خطيرة، يواجه السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليوني روبل (23 ألف يورو).

وينص مشروع القانون ايضا على أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة الآخرين يواجه السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 1.5 مليون روبل (17300 يورو).