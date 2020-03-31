الإمارات تفرض أول حظر تجول كامل بإحدى مناطقها لمنع انتشار كورونا

فرضت دبي، اليوم الثلاثاء، أول حظر تجول كامل في دولة الإمارات، وكان على منطقة أسواق الذهب والعطارة الشهيرة بالإمارة لتعقيم المنطقة التي كانت تعج عادة بالسائحين والمتسوقين، وذلك في إطار جهود وقف انتشار فيروس كورونا، وفقًا لرويترز.
ومددت الإمارات حظر تجول يسري بأنحاء البلاد من المساء إلى الصباح من أجل حملة تعقيم تستمر حتى الخامس من أبريل، لكن دبي أعلنت في وقت متأخر أمس الاثنين فرض حظر تجول على مدار اليوم بمنطقة الراس لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الثلاثاء.
وقال تاجر أرز يعمل في الراس لكنه يسكن في إمارة الشارقة "سعيد لأنهم يفعلون ذلك، فهذا لحمايتنا". وأضاف التاجر الذي رفض نشر اسمه في تصريحات لرويترز أنه الآن يباشر عمله عبر الإنترنت.
وأغلقت دبي مداخل الطريق الرئيسي إلى الراس وأوقفت حركة النقل العام إلى المنطقة المتاخمة لخور دبي حيث مُنعت السفن من نقل البضائع بين دبي وإيران التي تعد مركزا إقليميا لتفشي الفيروس.
وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن هيئة الصحة فيدبي ستلبي الاحتياجات الأساسية لسكان الراس.
وأكدت الإمارات 611 حالة إصابة بفيروس كورونا وخمس وفيات. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في دول الخليج الست 3700 حالة و18 وفاة.
وتعتزم الإمارات فتح (مراكز مسح من المركبة) للكشف عن الفيروس في أنحاء البلاد بعد افتتاح أول مركز من نوعه الأسبوع الماضي في العاصمة أبوظبي.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الحكومية "لن نتهاون فيما يمس حياة أهلنا ومجتمعنا الذين هم أمانة في أعناقنا من مواطنين ومقيمين.. وفي الوقت نفسه لن نوقف عجلة التنمية والاقتصاد وستستمر بحكمة وحذر حتى تمر هذه المرحلة وتعود البلد أقوى من السابق".
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