وفاة عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق

انشقاق عن الأسد الابن
في ديسمبر 2005 أعلن عبدالحليم خدام انشقاقه عن نظام حزب البعث السوري بعد أن تدهورت علاقته مع بشار الأسد، وبعد انتقاده السياسة الخارجية السورية البعثية، لا سيما في لبنان واغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري.
خدام في المنفى
ودعا عبدالحليم خدام إلى العمل على التغيير السلمي في سورية بإسقاط النظام البعثي الديكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية حديثة في سورية تقوم على أساس المواطنة، لكنه اضطر إلى اللجوء السياسي في فرنسا. وبعد لجوئه إلى باريس أعلن عبدالحليم خدام أنه على قناعة تامة بأن الرئيس السوري بشار الأسد هو من أعطى أمرا للمخابرات السورية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير 2005. وأسس خدام في منفاه عام 2006 جبهة الخلاص الوطني التي تضم معارضين سوريين، وعُرف بموقفه المساند لثورة الشعب السوري ضد بشار.
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