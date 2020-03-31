منظومات باتريوت الأميركية في العراق تصطاد أول أهدافها

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن منظومة الباتريوت المتطورة الجديدة التي نصبتها الولايات المتحدة في العراق مؤخراً لحماية قواعدها اصطادت اليوم أول أهدافها.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غرب مدينة هيت بأقصى غرب العراق، كادا يستهدفان قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأميركية.

وأضاف المصدر أن "منظومة الباتريوت الأميركية اعترضت الصاروخين"، مشيراً إلى أن "سقوطهما في القرية أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من معظم قواعدها الصغيرة في أنحاء العراق، بعد تزايد هجمات الميليشيات المسلحة ضدها، لتتركز في اثنتين من القواعد الكبيرة التي تشغلها منذ سنوات، وهما قاعدة التاجي شمال بغداد وقاعدة عين الأسد في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق.