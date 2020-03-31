هواوي تحذر من أن الصين سترد على القيود التي فرضتها أميركا

حذرت عملاق الاتصالات هواوي اليوم الثلاثاء من أن 2020 ستكون أصعب سنة تمر عليها على الإطلاق بسبب قيود تجارية أميركية وجهت ضربة لمبيعاتها في الخارج في 2019 وتوقعت أن الحكومة الصينية سترد على تلك القيود التي فرضتها الولايات المتحدة.

جاء التحذير في الوقت الذي أعلنت فيه أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات عن تسجيل أقل نمو للأرباح السنوية في ثلاث سنوات.

وقالت إن بكين قد ترد على الإجراءات الأميركية، التي شملت تقييد بيع الرقائق لها، من خلال تقييد مبيعات المنتجات الأميركية في الصين والتحول للاعتماد على موردين بدلاء في الصين وكوريا الجنوبية.

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وقال أريك شو رئيس مجلس إدارة هواوي للصحفيين خلال إطلاق التقرير السنوي للشركة: "الحكومة الصينية لن تقف متفرجة وحسب وهواوي تذبح... لم لا تحظر الحكومة الصينية استخدام رقائق الجيل الخامس والمحطات والهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها شركات أميركية لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟".

وتزعم الولايات المتحدة أن الحكومة الصينية يمكنها أن تستخدم معدات الاتصالات من هواوي لأغراض التجسس وهو ما ترفضه الشركة.

وتوقع شو أن تكون 2020 أصعب سنة تمر على الشركة على الإطلاق بسبب الإجراءات الأميركية وحذر من أن فرض مزيد من القيود على الصادرات قد يدمر سلاسل الإمداد العالمية في قطاع التكنولوجيا.