الجيش العراقي يقصف أهدافاً لـ«داعش» شمال بغداد



أفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات إف 16 عراقية قصفت أهدافاً لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد. وقالت العمليات المشتركة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن «طائرات القوة الجوية العراقية إف 16 دمرت أهدافاً لتنظيم«داعش»الإرهابي في قاطع عمليات صلاح الدين وقتلت من فيه».

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