إيران.. 3111 إصابة بكورونا والحصيلة أكثر من 44 ألف

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيران، الثلاثاء إلى 2898، إثر تسجيل 141 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جيهانبور، الثلاثاء، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف جيهانبور أنه تم تسجيل 3111 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 44 ألف و606 إصابات.

ووصف حالة 3 آلاف و703 من المصابين في المستشفيات بأنها حرجة.

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وأكد تعافي 745 مصابا من المرض في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 14 ألف و 656

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 800 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 38 ألفا، فيما تعافى نحو 170 ألفا.

المصدر: الأناضول