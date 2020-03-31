4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد تتعافى في مستشفى مكناس

غادر، ظهر اليوم الثلاثاء، أربع أشخاص مستشفى سيدي سعيد بمدينة مكناس، بعدما كانوا قد نقلوا إليه عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستحد.

وقالت جماعة مكناس، في صفحتها الرسمية، اليوم، إن أربع حالات تعافت كليًا من مرض covid 19، بعد تلقيها العلاجات بمستشفى سيدي سعيد في مكناس.

وحسب مصادر محلية، فقد نظم المستشفى حفلا صغيرا هذا الصباح احتفالا بأبناء المدينة، الذين تغلبوا على فيروس كورونا المستجد، وتعافوا منه.

يشار إلى أن مدينة مكناس، تم تصنيفها كأول بؤرة محلية لفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت فيها أول حالة انتقال محلية للعدوى.

كما سجلت المدينة أعدادا كبيرة من المصابين بالفيروس، بسبب رحلة سياحية إلى مصر، حيث سجلت فيها 47 إصابة، وتوفي أحد المصابين فيها بفيروس كورونا المستجد، الأسبوع الماضي.