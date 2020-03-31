بريانكا شوبرا تجري اتصالا مباشرا بمنظمة الصحة العالمية على أنستغرام

قدمت الممثلة الهندية الشهيرة، بريانكا شوبرا، معلومات إلى جمهورها عن فيروس كورونا، من خلال إجراء محادثة مباشرة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والقائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ كوفيد 19، والدكتورة ماريا فان كيرخوف.

وبثت بريانكا، أخيرا، المحادثة بأكملها على أنستغرام مع تعليق: “هناك الكثير من المعلومات المتداولة حول كوفيد19. والآن نحن جميعا نبحث عن الوضوح، أصدقائي الأطباء في الصحة العالمية WHO، الذين يعملون على الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس يقدموا لنا إجابات مباشرة.”

وأشار المغني نيك جوناس، زوج يريانكا شوبرا إلى أنه مصاب بداء السكري من النوع الأول، وبريانكا شوبرا مصابة بالربو، متسائلا هل هما أكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19؟.

وكانت مجمل الإجابات تركز على ضرورة الوقاية وطرقها من غسل اليدين، والعكس في مرفقك وعدم المصافحة، وتجنب التجمعات.

وفي سياق آخر شاركت النجمة الهندية زوجها الفنان الأمريكي، نيك جوناس، كتابة أغنية لجماهيرهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنهم غناؤها أثناء غسل اليدين، وذلك في إطار نشر الوعي عن أهمية اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.