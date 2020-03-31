إدارة سجن الوداية تنفي حصول ابتسام باطمة وكلامور على امتيازات استثنائية

كذبت إدارة سجن الوداية في مراكش، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول وجود امتيازات خاصة بعارضة الأزياء، ابتسام باطمة، واليوتوبر، سكينة كلامور، دون غيرهما من باقي السجينات.

وقدمت إدارة السجن، في بلاغها، مجموعة من التوضيحات “ردا على ما تداولته بعض المواقع الاخبارية، وموقع نشر الفيديوهات “يوتيوب” بخصوص وجود امتيازات خاصة بالسجينتين (ا.ب)، و(س.ج) دون غيرهما”.

وجاء في التوضيحات: “على خلاف ما ورد في المقالات، والفيديوهات المنشورة، فإنه لا وجود لأية معاملة تفضيلية لسجينات على حساب أخريات، بل إن إدارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزيلات على نفس قدم المساواة، وتمتيعهن بالحقوق، التي ينص عليها القانون، المنظم للمؤسسات السجنية”.

وأضاف البلاغ: “إن الغرض من نشر مثل هذه المزاعم يعود إلى محاولة هذه الجهات استغلال شهرة أسماء بعض المعتقلات إعلاميا من أجل الرفع من نسبة القراءة والمشاهدة، ولو عن طريق ترويج الأكاذيب”.

وتقبع ابتسام باطمة في سجن الوداية في فترة الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات متعلقة بملف حمزة مون بببي، في حين قضت المحكمة الابتدائية في حق سكينة كلامور بسنتين حبسا في القضية نفسها، لكنها استأنفت الحكم.