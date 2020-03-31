رسالة أخيرة من هاري وميغان قبل بداية حياة جديدة

ودع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الحياة الملكية، بصفتهما عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية بـ”رسالة أخيرة” قبل التخلي، رسميا، يوم غد الأربعاء عن المهام الملكية.

ونشر هاري، وميغان، رسالتهما على أنستغرام، عبر حسابهما الحامل للصفة الملكية، وجاء فيها: “في حين أنك قد لا ترانا هنا، سيستمر العمل.. نتطلع إلى إعادة التواصل معكم قريبًا، لقد كنتم رائعين! وإلى أن نلتقي، فضلًا اعتنوا بأنفسكم، وببعضكم البعض”.

وأعلن الأمير هاري في يناير اعتزامه، وزوجته التخلي عن مهامهما الملكية، والقيام بأنشطة خاصة.

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وقال بيان صادر عن مكتب هاري، وميغان إنهما سيركزان الآن، وفي الأشهر القليلة المقبلة، على أسرتهما، بينما يطوران منظمتهما المستقبلية غير الربحية.

وأضاف البيان: “يفضل هاري، وزوجته أن يظل التركيز، خلال الأسابيع والأشهر التالية، على الاستجابة العالمية لكوفيد-19 (فيروس كورونا)” .

يذكر أن الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، سيظل أميرا، لكن دون تولي أي مناصب عسكرية.