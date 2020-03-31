رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركانه، أفيف كوخافي، بالإضافة إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات، يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم أحد جنرالات قيادة الجبهة الداخلية وتبيّن أن الأخير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وجاء قي بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أن كوخافي، أقام جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام (22 آذار/ مارس الجاري)".

وأضاف البيان أنه "تم التأكد اليوم من أن أحد القادة (من الاحتياط) الذين شاركوا في الجلسة مريض بفيروس كورونا (...) لذلك، ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع".

وشدد البيان على أن "كوخافي الأركان يشعر بصحة جيدة، دون أية عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه في الفترة القريبة". وأوضح الجيش أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات شاركا في الجلسة المذكورة وسيدخلان أيضًا إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.