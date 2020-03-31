كورونا: زيدان كسر الحجر الصحي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، كسر الحجر الطبي الذي خضع له جميع لاعبي وموظفي الفريق الملكي، مؤخرا.

وقررت إدارة النادي فرض حجر طبي على اللاعبين والجهاز الفني والموظفين في النادي، بعدما تم إثبات إصابة تري تومبيكنز لاعب فريق السلة يوم 12 آذار/مارس الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن زيدان في نهاية الأسبوع الذي أصيب فيه تومبكينز، قرر الذهاب إلى منزله الثاني في منطقة سييرا دي مدريد، بين يومي 14 و15 آذار/مارس.

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وأضافت الصحيفة: "هناك بعض الجيران الفرنسيين شاهدوا زيدان في ذلك الوقت، والذي كان قبل قرار الحكومة الإسبانية بفرض الحظر على جميع المواطنين يوم 14 آذار/مارس، ودخل حيز التنفيذ يوم 16 من ذات الشهر".

وتابعت "زيدان بعد ذلك عاد إلى منزله في العاصمة مدريد، وظل به منذ ذلك الحين مثل باقي المواطنين الإسبان".

يُذكر أن العينات التي تم سحبها من اللاعبين والجهاز الفني، جاءت جميعها سلبية.