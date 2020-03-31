نجم سان جيرمان ضمن اهتمامات برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي على طاولة برشلونة الإسباني، الذي يبحث عن ضم ظهير أيسر جديد لمنافسة جوردي ألبا.

يأتي هذا في ظل اقتراب جونيور فيربو، الظهير الإسباني الشاب القادم من بيتيس من الرحيل، بعد فشله في تقديم المستوى المأمول.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن عقد الفرنسي ليفين كورزاوا، ظهير أيسر سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقرر عدم البقاء في حديقة الأمراء.

وقد عُرضت خدمات اللاعب على برشلونة، رغم وجود اهتمام من قبل آرسنال وليفربول وإنتر ميلان ونابولي به.

ورغم محاولات باريس سان جيرمان لبيعه في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن اللاعب فضل البقاء، على أن يرحل مجانًا في الصيف.