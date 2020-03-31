شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تطلق سراح 30 ألف سجين خوفاً من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل الإندونيسية اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم إطلاق سراح 30 ألف سجين بشكل مبكر لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون. وذكرت الوزارة في مرسوم أن السجناء الذين قضوا ثلثي مدة عقوباتهم حتى ديسمبر الماضي سوف يتم إطلاق سراحهم في إطار برامج الاستيعاب وإعادة الدمج. وأضافت أن النزلاء الأحداث الذين قضوا نصف مدة سجنهم بحلول كانون أول/ديسمبر سوف يتم الإفراج عنهم أيضا. Advertisements وتوصم السجون الإندونيسية بالاكتظاظ. وحث نشطاء حقوق الإنسان الحكومة على الإفراج عن السجناء المدانين بتعاطي المخدرات لتخفيف الضغط في السجون خلال الوباء. وأعلنت وزارة الصحة أن إندونيسيا سجلت 1528 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء، و136 حالة وفاة. يشار إلى أن العاصمة جاكرتا هي بؤرة لتفشي الوباء، حيث سجلت وحدها 747 حالة إصابة مؤكدة و83 حالة وفاة.

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