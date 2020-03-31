قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية يوم الاثنين منها 205 حالات وافدة من الخارج.
وقال مسؤول طبي صيني بشكل منفصل يوم الثلاثاء إن اللجنة ستبدأ في تسجيل الحالات بدون أعراض اعتبارا من يوم الأربعاء مع تنامي المخاوف من أن ينشر حاملو الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرض دون أن يدركوا أنهم مصابون.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: 1541 مصابا بالكورونا بدون أعراض تحت الملاحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.