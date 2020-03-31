الصين: 1541 مصابا بالكورونا بدون أعراض تحت الملاحظة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بكين يوم الاثنين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء إن هناك 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض تحت الملاحظة حتى نهاية يوم الاثنين منها 205 حالات وافدة من الخارج.

وقال مسؤول طبي صيني بشكل منفصل يوم الثلاثاء إن اللجنة ستبدأ في تسجيل الحالات بدون أعراض اعتبارا من يوم الأربعاء مع تنامي المخاوف من أن ينشر حاملو الفيروس الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرض دون أن يدركوا أنهم مصابون.