شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطالبات لأردوغان بأن يتبرع بهدايا قطر لمحاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 مارس 2020

أنقرة - الخليج 365

خاطبت معارضة تركية الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلة "فلتتبرع بالطائرة التي أهدتها لك قطر بوقت سابق".



وفي التفاصيل، طالبت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير التركي المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان بالتبرع بالهدايا القطرية التي حصل عليها لمساعدة العمال الذين اضطرتهم إجراءات محاربة كورونا إلى البقاء في المنازل.

وانتقدت أكشينار سياسة أردوغان في التعامل مع حقوق العمال المتضررين من كورونا، متساءلة خلال مقابلة تلفزيونية: "أين الدولة من عمليات تسريح العمال ومنحهم إجازات غير مدفوعة الأجر؟، أين الجهات الرقابية مما يفعله رجال الأعمال مع هؤلاء؟.. هذه تصرفات غير مقبولة على الإطلاق".

وردًا على حملة التبرعات التي أعلن أردوغان تدشينها، الإثنين، قالت أكشينار: "الرئيس قال إنه سيتبرع براتبه طيلة 3 أشهر لصالح حملة التبرعات، لكن هذا غير كافٍ، فلتتبرع بالطائرة التي أهدتها لك قطر في وقت سابق".

وأشارت إلى أن حكومة العدالة والتنمية "فشلت بكل المقاييس في إدارة جميع الأزمات التي تواجهها تركيا، لا سيما الأزمات الاقتصادية".

وتابعت: "لقد تبنى نظام أردوغان لغة سياسية قائمة على الاستقطاب، والعنصرية والإقصاء للآخرين، وكانت هذه طرق حصولهم على أصوات الناخبين".

Advertisements

وتساءلت أكشينار عن "أموال صندوق البطالة التي تقدر بـ130 مليار دولار، أين هذه الأموال لنستغلها في مثل هذه الأزمات بدلًا من استنزاف مقدرات المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة الآن؟".

وشددت على ضرورة تقديم مساعدات مادية للعمال ممن اضطرتهم الظروف للبقاء في المنازل بلا عمل بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفة "هذه الشريحة هي الأكثر حاجة لدعم الدولة الآن".

وتعجبت المعارضة التركية من طلب الدولة مساعدات من المواطنين، في حين أنها خرجت قبل أيام لتعلن إرسال مساعدات لإيطاليا وإسبانيا، وترسل أموالًا هنا وأموالًا هناك، لكن عندما يتعلق الأمر بالأتراك فعليهم أن يدفعوا.

والإثنين، وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، دشن أردوغان "حملة تبرعات وطنية" لدعم متضرري كورونا، كما طالب الأتراك بعدم الذهاب إلى المستشفيات، إلا في الحالات الحرجة نظرا لعدم استيعاب المنظومة الصحية أعداد المصابين التي ترتفع يوميا.

وبمجرد أن انتهى أردوغان من تصريحاته بدأ عدد من الساسة والنخب الثقافية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التعبير عن امتعاضهم من الحملة التي أطلقها الرئيس التركي، مطالبًا المواطنين بتقديم الدعم للدولة من جيوبهم بدلًا من أن تقدم الأخيرة الدعم في مثل هذه الظروف.

كان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد قال إن وفيات فيروس كورونا في بلاده زادت 37 حالة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، لتصل إلى 168 حالة.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات ليصل الإجمالي إلى 10827 حالة، فيما تماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن.