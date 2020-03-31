توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي، بالقول :"كيف يمكن ان يتحكم عدد من قطاع الطرق على طريق عام المحمرة والعبدة برقاب ما يزيد عن 600 الف نسمة من أبناء عكار"، مضيفا :"اما ايجاد حل جذري لهذه المهزلة او الاستقالة فورا".
وفي وقت سابق، قطع محتجون طريق المحمرة لبعض الوقت احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية وعدم تمكن العائلات الفقيرة من تأمين قوتها.
كانت هذه تفاصيل خبر درغام لعكر وفهمي: اما ايجاد حل جذري لمهزلة قطع طريق المحمرة والعبدة أو الاستقالة فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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