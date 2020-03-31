درغام لعكر وفهمي: اما ايجاد حل جذري لمهزلة قطع طريق المحمرة والعبدة أو الاستقالة فورا

توجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ ووزير الداخلية ​محمد فهمي​، بالقول :"كيف يمكن ان يتحكم عدد من قطاع الطرق على طريق عام المحمرة والعبدة برقاب ما يزيد عن 600 الف نسمة من أبناء عكار"، مضيفا :"اما ايجاد حل جذري لهذه المهزلة او الاستقالة فورا".

وفي وقت سابق، قطع ​محتجون​ طريق ​المحمرة​ لبعض الوقت احتجاجا على سوء الاوضاع المعيشية وعدم تمكن العائلات الفقيرة من تأمين قوتها.